Calciomercato – Inter, per Eriksen pista PSG caldissima: le ultime (Di giovedì 24 dicembre 2020) Eriksen potrebbe andare al PSG Sono ore calde in casa Paris Saint-Germain dopo che il club parigino ha sollevato dall’incarico Tuchel. Al suo posto si fa concreto l’Interesse per Mauricio Pochettino e con lui, dall’Inter, potrebbe arrivare anche Christian Eriksen. Il danese, che non ha preso parte alla trasferta di Verona perché volato in Danimarca dove la moglie sta per partorire, si può considerare ormai un ex giocatore dell’Inter come confermato anche da Beppe Marotta ieri nel pre partita. L’eventuale ingaggio dell’ex allenatore del Tottenham da parte del PSG aumenterebbe e non di poco la possibilità di vedere il numero 24 nerazzurro nella Capitale francese. Da capire la formula con l’Inter che punta ad uno scambio di prestiti (Paredes il nome più caldo). L'articolo ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020)potrebbe andare al PSG Sono ore calde in casa Paris Saint-Germain dopo che il club parigino ha sollevato dall’incarico Tuchel. Al suo posto si fa concreto l’esse per Mauricio Pochettino e con lui, dall’, potrebbe arrivare anche Christian. Il danese, che non ha preso parte alla trasferta di Verona perché volato in Danimarca dove la moglie sta per partorire, si può considerare ormai un ex giocatore dell’come confermato anche da Beppe Marotta ieri nel pre partita. L’eventuale ingaggio dell’ex allenatore del Tottenham da parte del PSG aumenterebbe e non di poco la possibilità di vedere il numero 24 nerazzurro nella Capitale francese. Da capire la formula con l’che punta ad uno scambio di prestiti (Paredes il nome più caldo). L'articolo ...

