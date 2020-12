Calciomercato gennaio 2021, cosa serve alle squadre di Serie A? I regali sotto l’albero (Di giovedì 24 dicembre 2020) Immaginate un gigantesco albero di Natale con attorno venti pacchetti colorati di bianconero, nerazzurro, persino blucerchiato: venti come le squadre di Serie A, alle quali vogliamo fare un regalo in vista della sessione di mercato dell’anno nuovo, quella di gennaio 2021 ormai alle porte e che può costituire la grande occasione di rimediare agli errori autunnali, rincorrere occasioni last minute o rafforzare ulteriormente la rosa. E, come tutti i regali che si rispettano, se non dovessero piacere si possono pur sempre… riciclare nel mercato estivo. Sperando dunque di fare cosa gradita a ogni società, proviamo a regalare qualcosa di utile a ciascuna. E niente carbone: in una stagione anomala e iniziata in ritardo, non è ancora tempo di ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 dicembre 2020) Immaginate un gigantesco albero di Natale con attorno venti pacchetti colorati di bianconero, nerazzurro, persino blucerchiato: venti come lediA,quali vogliamo fare un regalo in vista della sessione di mercato dell’anno nuovo, quella diormaiporte e che può costituire la grande occasione di rimediare agli errori autunnali, rincorrere occasioni last minute o rafforzare ulteriormente la rosa. E, come tutti iche si rispettano, se non dovessero piacere si possono pur sempre… riciclare nel mercato estivo. Sperando dunque di faregradita a ogni società, proviamo a regalare qualdi utile a ciascuna. E niente carbone: in una stagione anomala e iniziata in ritardo, non è ancora tempo di ...

Il calciomercato di gennaio è alle porte: la Roma sarà impegnata soprattutto in cessioni, ma qualcosa potrebbe succedere sia in porta che sulla fascia destra. Analizziamo tutte le operazioni ...

Milan, per il centrocampo obiettivo Zambo Anguissa del Fulham: acquisto non facile, ecco perché. Andre-Frank Zambo Anguissa () Obiettivo: cercare di consolidare il pr ...

