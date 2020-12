Buon Natale e Buona Liberazione!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Cari amici del Fatto, questoè il dodicesimo che festeggiamo insieme. E senza dubbio è il più difficile, anzi drammatico. Mai avremmo potuto immaginare, un anno fa, ciò che è accaduto in questo maledetto 2020 e che ci costringe ancora alla semi-clausura in attesa di San Vaccino. Il Covid-19 ci ha messi tutti alla prova, una durissima prova, come persone, come cittadini, come giornalisti, come lettori. E quella prova, senza mai dimenticare per un solo minuto il lutto di 70mila famiglie italiane, possiamo dire di averla superata. Tant’è che ci affacciamo sul 2021 pieni di speranze per una Liberazione, un Dopoguerra e una Ricostruzione che non ci riportino ai vecchi vizi di prima, ma ci consentano di cambiare le cose in meglio. Come individui. Come nazione. E, nel nostro piccolo, come giornale e come gruppo multimediale che unisce il quotidiano, il sito web, la ...