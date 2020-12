Bundesliga | Lilian Thuram | “Scioccato da quello sputo | mi chiedevo se fosse davvero mio figlio Ecco cosa mi ha detto Marcus”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 24 dicembre 2020)continua a far parlare di sé.Il giocatore del Borussia Mönchengladbach è stato autore di un gesto deplorevole e poco edificante: un clamorosonei confronti di un avversario nel corso della sfida dicontro l'Hoffenheim. Il giocatore francese -del noto- è stato punito per il suo gesto con una squalifica di sei giornate e un'ammenda da parte della stessa società tedesca di 40 mila euro. Arrivate puntuali le scuse dell'attaccante, ma punizione giudicata ingiusta a detta dello stessosenior, intervenuto in un'intervista esclusiva ai microfoni di RCI: "che sta accadendo con la stampa e i social media è del tutto comprensibile, stavo guardando la partita io stesso, e sono rimasto ...