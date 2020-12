Bridgerton di Shonda Rhimes, un po’ Jane Austen e un po’ Gossip Girl, ma il rischio è la noia (recensione) (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il regalo di Natale di Netflix per quest’anno è il debutto di Bridgerton di Shonda Rhimes, la prima di otto serie che la showrunner creatrice di Grey’s Anatomy, Private Practice e Scandal ha in serbo per gli abbonati alla piattaforma. Basata sui libri bestseller di Julia Quinn, la serie porta gli spettatori nelle vite (e nelle stanze private) di famiglie inglesi dell’alta società del 19° secolo: i protagonisti sono i Bridgerton e i loro rivali, i Featheringtons, persone in cerca di affermazione sociale attraverso l’assicurazione di discendenze gloriose. Lo strumento per ottenerle sono i matrimoni delle loro figlie, esposte in una sorta di mercato delle nozze in cui tra balli, passeggiate e incontri all’ora del te si stabiliscono i futuri contratti tra famiglie: chi riuscirà a trovare un marito ricco, nobile e ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il regalo di Natale di Netflix per quest’anno è il debutto didi, la prima di otto serie che la showrunner creatrice di Grey’s Anatomy, Private Practice e Scandal ha in serbo per gli abbonati alla piattaforma. Basata sui libri bestseller di Julia Quinn, la serie porta gli spettatori nelle vite (e nelle stanze private) di famiglie inglesi dell’alta società del 19° secolo: i protagonisti sono ie i loro rivali, i Featheringtons, persone in cerca di affermazione sociale attraverso l’assicurazione di discendenze gloriose. Lo strumento per ottenerle sono i matrimoni delle loro figlie, esposte in una sorta di mercato delle nozze in cui tra balli, passeggiate e incontri all’ora del te si stabiliscono i futuri contratti tra famiglie: chi riuscirà a trovare un marito ricco, nobile e ...

