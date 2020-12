Brexit, raggiunto l’accordo: “Riprendiamo il controllo del nostro denaro e dei nostri confini” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo lunghe attese Unione Europea e Gran Bretagna hanno raggiunto l’accordo per la Brexit. Dopo mesi di negoziati l’accordo sulla Brexit è stato finalmente raggiunto. La trattativa conclusiva si è aperta mercoledì sera per chiudersi giovedì. A darne il lieto annuncio, ad un passo dal Natale in un anno che ha messo il mondo in L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo lunghe attese Unione Europea e Gran Bretagna hannoper la. Dopo mesi di negoziatisullaè stato finalmente. La trattativa conclusiva si è aperta mercoledì sera per chiudersi giovedì. A darne il lieto annuncio, ad un passo dal Natale in un anno che ha messo il mondo in L'articolo proviene da Leggilo.org.

matteosalvinimi : Grande soddisfazione per l'accordo raggiunto fra Regno Unito e UE, ora la Brexit è completa. Vittoria di democrazia… - amendolaenzo : Deal. Accordo raggiunto in extremis tra UE e UK. Un buon compromesso che tutela innanzitutto gli interessi di citta… - PaoloGentiloni : Conclusa la riunione della Commissione. @vonderleyen e @MichelBarnier hanno presentato il #deal raggiunto. Un ottim… - zazoomblog : Brexit raggiunto l’accordo: “Riprendiamo il controllo del nostro denaro e dei nostri confini” - #Brexit #raggiunto… - GiCalvagna : RT @matteosalvinimi: Grande soddisfazione per l'accordo raggiunto fra Regno Unito e UE, ora la Brexit è completa. Vittoria di democrazia e… -