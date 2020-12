Brexit, raggiunto accordo Ue-Regno Unito. “Dopo 47 anni, torniamo indipendenti” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Gran Bretagna e Unione Europea hanno raggiunto un accordo sui rapporti post-Brexit, a una settimana dalla fine del periodo di transizione. "Abbiamo finalmente un accordo, abbiamo percorso una strada lunga e tortuosa, ma abbiamo un buon accordo, equo, equilibrato, ed era la cosa giusta e responsabile da fare per entrambe le parti", ha annunciato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, durante una videoconferenza stampa nel pomeriggio da Bruxelles insieme al capo negoziatore per l'Ue Michel Barnier. "I negoziati - ha continuato la presidente della Commissione - sono stati molto difficili, ma era un accordo per cui bisognava battersi: permetterà di evitare perturbazioni maggiori per i lavoratori, le imprese e i viaggiatori Dopo il primo gennaio; proteggerà ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 24 dicembre 2020) Gran Bretagna e Unione Europea hannounsui rapporti post-, a una settimana dalla fine del periodo di transizione. "Abbiamo finalmente un, abbiamo percorso una strada lunga e tortuosa, ma abbiamo un buon, equo, equilibrato, ed era la cosa giusta e responsabile da fare per entrambe le parti", ha annunciato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, durante una videoconferenza stampa nel pomeriggio da Bruxelles insieme al capo negoziatore per l'Ue Michel Barnier. "I negoziati - ha continuato la presidente della Commissione - sono stati molto difficili, ma era unper cui bisognava battersi: permetterà di evitare perturbazioni maggiori per i lavoratori, le imprese e i viaggiatoriil primo gennaio; proteggerà ...

matteosalvinimi : Grande soddisfazione per l'accordo raggiunto fra Regno Unito e UE, ora la Brexit è completa. Vittoria di democrazia… - PaoloGentiloni : Conclusa la riunione della Commissione. @vonderleyen e @MichelBarnier hanno presentato il #deal raggiunto. Un ottim… - amendolaenzo : Deal. Accordo raggiunto in extremis tra UE e UK. Un buon compromesso che tutela innanzitutto gli interessi di citta… - stefanobersani : RT @lauraboldrini: Raggiunto l'accordo sulla #Brexit. L'intesa tutela le cittadine e i cittadini europei. Certo, provoca tristezza l’uscit… - giangoSGV : RT @matteosalvinimi: Grande soddisfazione per l'accordo raggiunto fra Regno Unito e UE, ora la Brexit è completa. Vittoria di democrazia e… -