Brexit, per l'accordo manca l'annuncio. Ma potrebbero volerci altre ore (Di giovedì 24 dicembre 2020) “potrebbero volerci ancora alcune ore”. Questa la posizione che trapela sia dal lato britannico sia da quello europeo in merito al negoziato sull’accordo di libero scambio post Brexit fra Regno Unito e Unione europea. I due team negoziali guidati da David Frost e Michel Barnier hanno lavorato freneticamente a Bruxelles tutta la notte e per tutta la mattina per superare l’ultimo ostacolo, rappresentato dalla pesca nel Mare del Nord. In base alle anticipazioni si starebbe lavorando a un compromesso reciproco che attribuirà ai Paesi Ue quote di pesca nelle acque britanniche non superiori al 25%, ma per un periodo di 5 anni e mezzo garantito; contro il 35% (ma per soli 3 anni garantiti) evocato finora da Londra. Il Regno Unito ha insistito nel difendere la riconquistata sovranità sulle zone di pesca britanniche, oltre le ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) “ancora alcune ore”. Questa la posizione che trapela sia dal lato britannico sia da quello europeo in merito al negoziato sull’di libero scambio postfra Regno Unito e Unione europea. I due team negoziali guidati da David Frost e Michel Barnier hanno lavorato freneticamente a Bruxelles tutta la notte e per tutta la mattina per superare l’ultimo ostacolo, rappresentato dalla pesca nel Mare del Nord. In base alle anticipazioni si starebbe lavorando a un compromesso reciproco che attribuirà ai Paesi Ue quote di pesca nelle acque britanniche non superiori al 25%, ma per un periodo di 5 anni e mezzo garantito; contro il 35% (ma per soli 3 anni garantiti) evocato finora da Londra. Il Regno Unito ha insistito nel difendere la riconquistata sovranità sulle zone di pesca britanniche, oltre le ...

paolodecastro : #Brexit ????????finalmente l’accordo ??al traguardo ?? ??Stati Membri allertati da @EU_Commission per probabile incontro g… - riotta : Accordo #Brexit cosi cosi ma meglio che rottura i veri guai per UK cominciano adesso - antoguerrera : Perché un accordo #Brexit SEMBRA MOLTO VICINO, possibile anche in serata. - Il negoziato è ora in mani politiche:… - gigiromano : #Brexit: accordo #Ue-Gb, pronto un podio per l'annuncio di #Johnson - bisagnino : All Over entro Natale? Boris chiama gli eurocrati per definire l’affare. Farage avverte: “E’ una Brexit in name onl… -