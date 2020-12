sardanews : Brexit: media,'a Downing Street fiduciosi su accordo' - dolores20943592 : RT @Paolo3_P: “Il dramma della Brexit”. Ma vi rendete conto di che razza di cialtroni girano nei media italiani? - iconanews : Brexit: media,'a Downing Street fiduciosi su accordo' - stefanocazzola1 : RT @Paolo3_P: “Il dramma della Brexit”. Ma vi rendete conto di che razza di cialtroni girano nei media italiani? - CordioliMirco : RT @Paolo3_P: “Il dramma della Brexit”. Ma vi rendete conto di che razza di cialtroni girano nei media italiani? -

Ultime Notizie dalla rete : Brexit media

Agenzia ANSA

Accordo tra la Gran Bretagna e l'Unione europea sulla Brexit. Atteso l'annuncio in giornata, svanisce lo spettro del no Deal.Mercoledì gli indici continentali hanno finito in netto rialzo, ma il bilancio dei tre giorni ha risentito dei forti ribassi di lunedì. Occhi sulla Brexit e sull'inizio della campagna vaccinale anche ...