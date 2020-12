Brexit, l’accordo sotto l’albero? Ue e Regno Unito sempre più vicini dopo gli ultimi negoziati (Di giovedì 24 dicembre 2020) «L’Ue e il Regno Unito a un passo dall’accordo». L’ottimismo sui negoziati per la Brexit è tutto nel titolo del Financial Times, che ripercorre i colloqui tecnici e politici che si stanno tenendo a Bruxelles sul negoziati per un accordo di libero scambio tra le due parti della Manica. Il quotidiano della City scrive che le parti sono «fiduciose» che un accordo sia «imminente». «Dai colloqui è emersa una rara atmosfera di ottimismo», con i negoziatori «esausti che hanno cercato di fornire al pubblico alcune rare buone notizie prima di Natale, dopo un estenuante 2020». Fonti francesi: «Enormi concessioni» da parte di Londra Non solo. Secondo Bloomberg è già stata elaborata una bozza di compromesso sulla pesca, l’ultimo scoglio rimasto prima di un accordo sulla ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 dicembre 2020) «L’Ue e ila un passo dal». L’ottimismo suiper laè tutto nel titolo del Financial Times, che ripercorre i colloqui tecnici e politici che si stanno tenendo a Bruxelles sulper un accordo di libero scambio tra le due parti della Manica. Il quotidiano della City scrive che le parti sono «fiduciose» che un accordo sia «imminente». «Dai colloqui è emersa una rara atmosfera di ottimismo», con i negoziatori «esausti che hanno cercato di fornire al pubblico alcune rare buone notizie prima di Natale,un estenuante 2020». Fonti francesi: «Enormi concessioni» da parte di Londra Non solo. Secondo Bloomberg è già stata elaborata una bozza di compromesso sulla pesca, l’ultimo scoglio rimasto prima di un accordo sulla ...

Rinaldi_euro : Da leggere con molta attenzione grazie a ?@Musso___? L'accordo post-Brexit c'è: cadono le pretese Ue più assurde, m… - paolodecastro : #Brexit ????????finalmente l’accordo ??al traguardo ?? ??Stati Membri allertati da @EU_Commission per probabile incontro g… - FMCastaldo : Auspichiamo che l'accordo sulla #Brexit sia vicino, ma è essenziale evitare che si conceda alla Gran Bretagna di fa… - antonioaliguori : RT @ilmanifesto: IN ASSO NELLA MANICA #ilmanifesto #laprima L’accordo sulla #Brexit tra Ue e Gran Bretagna, per evitare un “no deal” dal… - GenCar5 : quasi cinque anni di trattative, 2000 pagine di faticosissimo accordo, messa a rischio di accordi di pace storici (… -