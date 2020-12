Brexit, l’accordo è stato raggiunto. Gb: “Promesse mantenute” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Brexit, l’accordo è stato raggiunto dopo la svolta della notte scorsa che aveva superato gli ultimi ostacoli Getty ImagesMancava solo l’ufficialità che è stata annunciata poco fa: l’accordo per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea è stato raggiunto. Dopo la notte passata dove si è avuta la svolta, era previsto in queste la comunicazione. Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione Europea, ha detto che si tratta di un accordo equilibrato mentre Londra esulta dicendo che tutte le Promesse fatte ai cittadini sono state mantenute. Il termine ultimo per l’accordo era il 31 dicembre per evitare l’uscita senza alcun patto che avrebbe avuto ripercussioni economiche e politiche. Nelle ... Leggi su ck12 (Di giovedì 24 dicembre 2020)dopo la svolta della notte scorsa che aveva superato gli ultimi ostacoli Getty ImagesMancava solo l’ufficialità che è stata annunciata poco fa:per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea è. Dopo la notte passata dove si è avuta la svolta, era previsto in queste la comunicazione. Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione Europea, ha detto che si tratta di un accordo equilibrato mentre Londra esulta dicendo che tutte lefatte ai cittadini sono state. Il termine ultimo perera il 31 dicembre per evitare l’uscita senza alcun patto che avrebbe avuto ripercussioni economiche e politiche. Nelle ...

amendolaenzo : Deal. Accordo raggiunto in extremis tra UE e UK. Un buon compromesso che tutela innanzitutto gli interessi di citta… - paolodecastro : #Brexit ????????finalmente l’accordo ??al traguardo ?? ??Stati Membri allertati da @EU_Commission per probabile incontro g… - TgLa7 : ++ #Brexit: #Londra conferma, accordo fatto tra #Ue e #Gb ++ Formalizzato alla vigilia di Natale, svanisce l'incubo #Nodeal - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Brexit, Conte: 'Bene l'accordo Ue, Regno Unito partner centrale e alleato per l'Italia' - ispionline : Dopo quasi un anno di negoziati, l’accordo sui futuri rapporti tra #RegnoUnito e #UE è arrivato alla vigilia di Nat… -

