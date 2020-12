Brexit, fumata bianca Ue-Uk Von der Leyen: accordo equilibrato (Di giovedì 24 dicembre 2020) La "strada è stata tortuosa ma abbiamo ottenuto un buon accordo, bilanciato ed è stato la cosa giusta da fare per entrambe le parti". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 24 dicembre 2020) La "strada è stata tortuosa ma abbiamo ottenuto un buon, bilanciato ed è stato la cosa giusta da fare per entrambe le parti". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der, Segui su affaritaliani.it

AgostiniMea : #Brexit Fumata bianca, at last. UK e UE raggiungono l'accordo. #MerryChristmas everyone! - lacittanews : L'intesa, raggiunta in extremis, entrerà in vigore dal primo gennaio 2021. Londra: 'Rispettato quanto promesso'. BR… - rosati22 : RT @Affaritaliani: Brexit, fumata bianca Ue-Uk Von der Leyen: accordo equilibrato - rosati22 : RT @Affaritaliani: Brexit, fumata bianca Ue-Regno Unito. Von der Leyen: 'Accordo equilibrato' - Affaritaliani : Brexit, fumata bianca Ue-Uk Von der Leyen: accordo equilibrato -