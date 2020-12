(Di giovedì 24 dicembre 2020) Bruxelles, 24 dic. (Adnkronos) - Gran Bretagna e Unione europea hannounsulla, ma rimangono una serie diancora da definire, spiega una fonte citata dall'agenzia di stampa tedesca "Dpa". Secondo l', i pescherecci dei Paesi Ue potranno mantenere, per un periodo di cinque anni, i due terzi dei diritti dinelle acque territoriali britanniche garantiti fino a ora. "Ora è tutta una questione di pesci", ha precisato la fonte, confermando che i negoziati stanno esaminando le diverse quote autorizzate suddivise nelle diverse specie ittiche.

TV7Benevento : **Brexit: fonti, 'raggiunto accordo quadro su pesca ma mancano i dettagli'**... - doomboy : Sulla Brexit, leggo: 'Fonti francesi: «Enormi concessioni» da parte di Londra'. ENORMI CONCESSIONI?!? Sono loro ch… - fisco24_info : Brexit: in programma telefonata von der Leyen-Johnson: Fonti Gb: 'Si negozia ancora sulla pesca' - factanza : ???????? UK e UE stanno ancora negoziando sulla #Brexit. Secondo alcune fonti britanniche sarebbe addirittura possibil… - OurNewEurope : Brexit, fonti Ue: accordo possibile nelle prossime ore @repubblica Quale Brexit desiderano i cittadini in tutta… -

Ultime Notizie dalla rete : **Brexit fonti

I giorni antecedenti alle Festività natalizie sono stati caratterizzati da una sempre maggior preoccupazione per una variante del Covid-19, una mutazione del ...L'accordo di libero scambio post Brexit tra la Gran Bretagna e l'Ue (2000 pagine) dovrebbe essere in dirittura d'arrivo. Di fronte a Downing Street è tutto pronto per l'annuncio del premier britannico ...