Brexit, c'è l'accordo tra Regno Unito e Ue. Von der Leyen: «Oggi voltiamo pagina». Johnson: «Abbiamo mantenuto quanto promesso»

E Brexit fu. Regno Unito e Unione europea, dopo ritardi, scontri e altalenanti hanno trovato un accordo sul libero scambio. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato in una conferenza stampa che la «strada lunga e tortuosa», ma l'accordo è stato «la cosa più giusta e responsabile da fare». Von der Leyen ha altresì aggiunto che Bruxelles «continuerà a cooperare con il Regno Unito in tutte le aree di reciproco interesse», come sulle questioni del cambiamento climatico, della sicurezza e dei trasporti, perché «insieme otterremo ancora più di quanto riusciremmo a fare separatamente». December 24, 2020

