Brexit | c’è l’accordo tra Regno Unito e Ue Ecco cosa cambia per gli italiani

Roma, 24 dic – Raggiunto l'accordo sulla Brexit tra Regno Unito e Unione europea. L'atteso annuncio è arrivato nel pomeriggio di oggi, con il premier britannico Boris Johnson che ha pubblicato su Twitter una foto con i pollici rivolti verso l'alto e un lapidario cinguettio: "The deal is done", l'accordo è fatto. Brexit, il raggiante commento di Londra Più elaborato ma altrettanto raggiante il commento di Downing Street: "Tutto quello che era stato promesso ai britannici con il referendum del 2016 e con le elezioni dello scorso anno è stato raggiunto con questo accordo. Abbiamo ripreso il controllo del nostro denaro, frontiere, leggi, commercio e delle nostre acque di pesca". Per poi precisare: "l'accordo è una notizia fantastica per famiglie e imprese ovunque in Gb"

