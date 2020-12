Brexit, c’è l’accordo: la Gran Bretagna esce dall’Unione Europea. Johnson: “Riprendiamo il destino nelle nostre mani”. “Negoziati difficili, ma ne è valsa la pena” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Brexit è fatta: dopo mesi di trattative, è stato raggiunto un accordo sulla separazione tra Gran Bretagna ed Unione Europea, che fa sfumare così il rischio del no deal commerciale. Un’accelerazione iniziata da quando il premier Boris Johnson e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen hanno preso direttamente in mano la complicata trattativa. “Abbiamo finalmente trovato un accordo, è buono, equilibrato e la cosa più responsabile da fare per entrambe le parti”, ha dichiarato von der Leyen alla conferenza stampa con Michel Barnier, che ha aggiunto: “I Negoziati sono stati difficili” ma “era un accordo per cui valeva la pena di battersi. Ci possiamo lasciare alle spalle la Brexit”. Johnson, soddisfatto per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020)è fatta: dopo mesi di trattative, è stato raggiunto un accordo sulla separazione traed Unione, che fa sfumare così il rischio del no deal commerciale. Un’accelerazione iniziata da quando il premier Borise la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen hanno preso direttamente in mano la complicata trattativa. “Abbiamo finalmente trovato un accordo, è buono, equilibrato e la cosa più responsabile da fare per entrambe le parti”, ha dichiarato von der Leyen alla conferenza stampa con Michel Barnier, che ha aggiunto: “Isono stati” ma “era un accordo per cui valeva ladi battersi. Ci possiamo lasciare alle spalle la”., soddisfatto per ...

