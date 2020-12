Brexit | accordo fatto Tutti vincitori nessun perdente

(Di giovedì 24 dicembre 2020) (Teleborsa) – Alla fine lasarà “soft”, grazie ad unin extremis prima di Natale, si riuscirà ad evitare lo tsunami di un “no-deal” che avrebbe colpito l’economia ed i mercati finanziari allo scattare della mezzanotte del 31 dicembre. Dopo una maratona durata molte ore, i negoziatori di entrambe le parti hanno messo a punto l’sul libero scambio, un documento di ben 2000 pagine che regolerà le relazioni economiche fra l’UE ed il Regno Unito oltre ad una serie di aspetti sociali. Il nuovo regime entrerà in vigore il 1° gennaio, anche se verrà approvato un un secondo momento dal Parlamento europeo, che non ha i tempi tecnici per votare il testo prima della scadenza di fine anno. Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha assicurato che “il Parlamento esaminerà l’e deciderà sul ...

(ANSA) - LONDRA, 24 DIC - L'accordo di libero scambio post Brexit con l'Ue ci aiuterà a "difendere i posti di lavoro" nel Regno Unito e allo stesso tempo di "riprendere il nostro destino nelle mani"