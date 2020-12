Brexit a lieto fine Trovato in extremis l’accordo commerciale tra Bruxelles e Londra

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo mesi di trattative e polemiche, è stato raggiunto un accordo sulla separazione tra Gran Bretagna ed Unione europea che fa sfumare l’incubo del no deal. “Finalmente abbiamo un accordo” ha esultato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha raccontato come tutto ciò sia stato “un percorso lungo e tortuoso” che allaha dato buoni frutti. “È corretto, bilanciato, ed è la cosa giusta e responsabile per entrambe le parti” ha concluso la presidente. Soddisfatto anche il primo ministro britannico, Boris Johnson, secondo cui “’bilaterale siglato da Unione Europea e Gran Bretagna è il maggiore mai segnato da entrambe le parti, coprendo scambi per un valore pari a 668 miliardi di sterline nel 2019?. L’intesa è arrivata con lo sblocco del negoziato sulla pesca, tema che fino all’ultimo ...