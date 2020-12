Brescia, arrestati per droga e subito scarcerati. Il giudice: “Hanno fatto la scorta per il lockdown” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sono stati arrestati mentre viaggiavano in auto a Brescia con un etto di eroina e poi, 48 ore dopo, scarcerati con una motivazione che ha dell’incredibile. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brescia che si è occupato del caso ha ritenuto infatti che la coppia padovana, 44 ani lui e 53 lei, entrambi tossicodipendenti ma con un lavoro stabile e incensurati, avesse voluto fare scorta di stupefacente prima che scattasse il divieto di spostamento tra Regioni, come previsto dalle nuove misure restrittive anti-Covid stabilite dal governo per contenere i contagi durante le festività natalizie. “È persuasivo che essi decidessero di incrementare la loro disponibilità per evitare di rimanere sforniti in un momento storico in cui è difficile spostarsi alla ricerca di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sono statimentre viaggiavano in auto acon un etto di eroina e poi, 48 ore dopo,con una motivazione che ha dell’incredibile. Ilper le indagini preliminari del tribunale diche si è occupato del caso ha ritenuto infatti che la coppia padovana, 44 ani lui e 53 lei, entrambi tossicodipendenti ma con un lavoro stabile e incensurati, avesse voluto faredi stupefacente prima che scattasse il divieto di spostamento tra Regioni, come previsto dalle nuove misure restrittive anti-Covid stabilite dal governo per contenere i contagi durante le festività natalizie. “È persuasivo che essi decidessero di incrementare la loro disponibilità per evitare di rimanere sforniti in un momento storico in cui è difficile spostarsi alla ricerca di ...

brichiel : RT @fattoquotidiano: Brescia, arrestati per droga e subito scarcerati. Il giudice: “Hanno fatto la scorta per il lockdown” - fattoquotidiano : Brescia, arrestati per droga e subito scarcerati. Il giudice: “Hanno fatto la scorta per il lockdown” - PePPeS_10 : RT @ultimenotizie: Arrestati con un etto di eroina,coppia padovana scarcerata 48ore dopo.'È persuasivo che essi decidessero di incrementare… - MaxJWWallace : RT @ultimenotizie: Arrestati con un etto di eroina,coppia padovana scarcerata 48ore dopo.'È persuasivo che essi decidessero di incrementare… - qn_giorno : #Brescia Arrestati per droga e scarcerati dopo 48 ore, Gip: facevano scorta di eroina per #lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia arrestati Brescia, arrestati per droga e subito scarcerati. Il giudice: “Hanno fatto la scorta per il… Il Fatto Quotidiano Brescia, sorpresi con la droga in auto ma rilasciati. Il Gip: «Acquisto causa lockdown, sono consumatori non spacciatori»

Arrestati in auto con un etto di eroina e scarcerati 48 ore ... Insomma, l'acquisto era dovuto al lockdown. Così il gip di Brescia motiva la decisione di rimettere in libertà una coppia di Padova, lui ...

Arrestati con un etto di eroina, scarcerati 48 ore dopo

Arrestati in auto con un etto di eroina e scarcerati 48 ore ... momento storico in cui è difficile spostarsi alla ricerca di spacciatori». Così il gip di Brescia motiva la decisione di rimettere in ...

Arrestati in auto con un etto di eroina e scarcerati 48 ore ... Insomma, l'acquisto era dovuto al lockdown. Così il gip di Brescia motiva la decisione di rimettere in libertà una coppia di Padova, lui ...Arrestati in auto con un etto di eroina e scarcerati 48 ore ... momento storico in cui è difficile spostarsi alla ricerca di spacciatori». Così il gip di Brescia motiva la decisione di rimettere in ...