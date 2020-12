Brenda Fricker, signora dei piccioni di Mamma ho riperso l’aereo: “Sono sola” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Brenda Fricker, la signora dei piccioni di Mamma ho riperso l’aereo racconta la sua solitudine. L’attrice 75enne è conosciuta soprattutto per aver recitato accanto a Macaulay Culkin nella pellicola Mamma ho riperso l’aereo: Mi Sono smarrito a New York. Nel film l’artista vestiva i panni di una donna solitaria a Central Park che incontra il protagonista Kevin McCallister. Mamma ho perso l’aereo è senza dubbio un cult di Natale, ma le festività non saranno molto felici per Brenda che ha ammesso di essere sola e triste. Intervistata nel programma radiofonico The Ray D’Arcy Show, la Fricker ha raccontato com’è la sua vita ... Leggi su dilei (Di giovedì 24 dicembre 2020), ladeidihoracconta la sua solitudine. L’attrice 75enne è conosciuta soprattutto per aver recitato accanto a Macaulay Culkin nella pellicolaho: Mismarrito a New York. Nel film l’artista vestiva i panni di una donna solitaria a Central Park che incontra il protagonista Kevin McCallister.ho persoè senza dubbio un cult di Natale, ma le festività non saranno molto felici perche ha ammesso di esseree triste. Intervistata nel programma radiofonico The Ray D’Arcy Show, laha raccontato com’è la sua vita ...

peppe844 : #mammaHoPersolaereo 2 #Natale TGCOM: Il triste Natale di Brenda Fricker, la signora dei piccioni di 'Mamma ho riper… - infoitcultura : Brenda Fricker, da Mamma ho perso l'aereo al Natale in solitudine: «Spengo il telefono e abbasso le persiane» - suffragettecine : RT @VanityFairIt: «Sono vecchia e vivo da sola. È un momento che può essere molto buio» #Natale - MarioManca : Brenda Fricker di #Mammahoripersolaereo: «Il Natale può essere buio per chi è solo come me» - ryjekUS : RT @VanityFairIt: «Sono vecchia e vivo da sola. È un momento che può essere molto buio» #Natale -