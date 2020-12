Bosch - I tedeschi criticano le politiche Ue: "Le elettriche non sono climaticamente neutrali" (Di giovedì 24 dicembre 2020) Le critiche espresse dal numero uno della Toyota, Akio Toyoda, alla mobilità elettrica sembra abbiano aperto un dibattito non privo di conseguenze all'interno del settore automotive. Dopo le parole del manager giapponese, il presidente del consiglio di sorveglianza della Bosch, Franz Fehrenbach, ha stigmatizzato l'atteggiamento della politica, propensa a privilegiare i veicoli alla spina. In un'intervista alla Stuttgarter Nachrichten, il responsabile della prima azienda al mondo nelle forniture di componentistica ha infatti rimproverato ai legislatori europei la "preferenza non adeguatamente giustificata" per le auto elettriche, promossa "a svantaggio del motore a combustione interna e a scapito del clima". Le spiegazioni. Fehrenbach ha messo in chiaro di non essere contrario all'elettrico. Le sue critiche sono rivolte all'approccio ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 24 dicembre 2020) Le critiche espresse dal numero uno della Toyota, Akio Toyoda, alla mobilità elettrica sembra abbiano aperto un dibattito non privo di conseguenze all'interno del settore automotive. Dopo le parole del manager giapponese, il presidente del consiglio di sorveglianza della, Franz Fehrenbach, ha stigmatizzato l'atteggiamento della politica, propensa a privilegiare i veicoli alla spina. In un'intervista alla Stuttgarter Nachrichten, il responsabile della prima azienda al mondo nelle forniture di componentistica ha infatti rimproverato ai legislatori europei la "preferenza non adeguatamente giustificata" per le auto, promossa "a svantaggio del motore a combustione interna e a scapito del clima". Le spiegazioni. Fehrenbach ha messo in chiaro di non essere contrario all'elettrico. Le sue criticherivolte all'approccio ...

Luca_Zunino : Bosch: 'Le elettriche non sono climaticamente neutrali'. I tedeschi criticano le politiche Ue: 'Il legislatore nasc… - RobotConsumer : RT @guidaautonoma: #Bosch I tedeschi criticano le politiche Ue: 'Le elettriche non sono climaticamente neutrali' - guidaautonoma : #Bosch I tedeschi criticano le politiche Ue: 'Le elettriche non sono climaticamente neutrali'… - dinoadduci : Bosch - I tedeschi criticano le politiche Ue: 'Le elettriche non sono climaticamente neutrali' -