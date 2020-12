Bosch: ecco la nuova soluzione per il rilevamento della temperatura cutanea (Di giovedì 24 dicembre 2020) Bosch ha recentemente lanciato una soluzione per il rilevamento della temperatura cutanea che integra l’IA La Human Skin Temperature Detection di Bosch permette alle aziende di salvaguardare la salute pubblica e di continuare a lavorare durante il periodo di pandemia. I dati rilevati dall’IA forniscono soluzioni utili per ridurre al minimo la diffusione delle malattie, individuando le persone con una temperatura elevata nei punti di controllo di uffici, aeroporti e fabbriche. Questa nuova soluzione fornisce uno strumento completamente contactless. Sfruttando i dati critici, le aziende e gli operatori della sicurezza possono così adottare le misure corrette di prevenzione per tenere al sicuro la ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 24 dicembre 2020)ha recentemente lanciato unaper ilche integra l’IA La Human Skin Temperature Detection dipermette alle aziende di salvaguardare la salute pubblica e di continuare a lavorare durante il periodo di pandemia. I dati rilevati dall’IA forniscono soluzioni utili per ridurre al minimo la diffusione delle malattie, individuando le persone con unaelevata nei punti di controllo di uffici, aeroporti e fabbriche. Questafornisce uno strumento completamente contactless. Sfruttando i dati critici, le aziende e gli operatorisicurezza possono così adottare le misure corrette di prevenzione per tenere al sicuro la ...

