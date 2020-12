Borse europee caute. Clima prefestivo (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Teleborsa) – Le principali Borse europee sono leggermente positive nell’ultima seduta prefestiva con scambi scarsi. Chiuse le piazze di Milano e Francoforte per le festività natalizie. Hanno aperto i battenti oggi soltanto il listino di Parigi che sale appena dello 0,24%, la borsa di Londra che avanza dello 0,23% e quella di Madrid che guadagna lo 0,27%. Timido rialzo per il listino di Lisbona +0,03%. Hanno chiuso nel complesso positive le Borse asiatiche nell’ultima “ridotta” seduta pre-natalizia, in scia alla buona intonazione dei mercati europei e di Wall Street sul Covid e sulla Brexit. Sul mercato valutario, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,221. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.880,1 dollari l’oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 48,35 dollari per ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Teleborsa) – Le principalisono leggermente positive nell’ultima seduta prefestiva con scambi scarsi. Chiuse le piazze di Milano e Francoforte per le festività natalizie. Hanno aperto i battenti oggi soltanto il listino di Parigi che sale appena dello 0,24%, la borsa di Londra che avanza dello 0,23% e quella di Madrid che guadagna lo 0,27%. Timido rialzo per il listino di Lisbona +0,03%. Hanno chiuso nel complesso positive leasiatiche nell’ultima “ridotta” seduta pre-natalizia, in scia alla buona intonazione dei mercati europei e di Wall Street sul Covid e sulla Brexit. Sul mercato valutario, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,221. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.880,1 dollari l’oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 48,35 dollari per ...

Avvio di seduta positivo per le poche borse europee aperte nella vigilia di Natale. Chiuse Milano e Francoforte, in rialzo Parigi (+0,27% a 5.542 punti) e Londra (+0,42% a 6.519 punti). In lieve rialz ...

Fca brilla in Borsa dopo dati immatricolazioni in UE, per Equita è un "best pick". Broker alza il target price a 20,5 euro

MILANO - Fca brilla a Piazza Affari dove guadagna l’1,5% a 14,5 euro dopo i dati sulle immatricolazioni europee di novembre che hanno mostrato dati confortanti per il gruppo. Se il ...

MILANO - Fca brilla a Piazza Affari dove guadagna l'1,5% a 14,5 euro dopo i dati sulle immatricolazioni europee di novembre che hanno mostrato dati confortanti per il gruppo. Se il ...