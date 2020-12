BOOM! Giortì: il docureality con Gemma Galgani e Giulia De Lellis da oggi in esclusiva su Mediaset Play e Witty TV (Di giovedì 24 dicembre 2020) Giortì: Giulia De Lellis e Gemma Galgani Dietro ad ogni festa c’è sempre una storia unica da raccontare. Un’occasione per gioire, amare e sorprendersi. Per celebrare la vita e le sue stagioni. Che siano religiose o profane, tradizionali o fuori dagli schemi, le feste più vivaci, sfarzose, bizzarre e surreali stanno per arrivare sui vostri schermi. Debutta infatti Giortì, l’atteso programma prodotto da Fascino Pgt e mediaMai che farà immergere il pubblico negli eventi più incredibili della Penisola e nelle storie dei loro protagonisti. A condurre il viaggio saranno due narratrici d’eccezione: Gemma Galgani e Giulia De Lellis. Tutte le dieci puntate del docureality saranno disponibili dal 24 dicembre ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 24 dicembre 2020)DeDietro ad ogni festa c’è sempre una storia unica da raccontare. Un’occasione per gioire, amare e sorprendersi. Per celebrare la vita e le sue stagioni. Che siano religiose o profane, tradizionali o fuori dagli schemi, le feste più vivaci, sfarzose, bizzarre e surreali stanno per arrivare sui vostri schermi. Debutta infatti, l’atteso programma prodotto da Fascino Pgt e mediaMai che farà immergere il pubblico negli eventi più incredibili della Penisola e nelle storie dei loro protagonisti. A condurre il viaggio saranno due narratrici d’eccezione:De. Tutte le dieci puntate delsaranno disponibili dal 24 dicembre ...

Mattiabuonocore : BOOM! #Giortì: il docureality con Gemma Galgani e Giulia De Lellis da oggi in esclusiva su Mediaset Play e Witty TV… - zazoomblog : BOOM! Giortì: il docureality con Gemma Galgani e Giulia De Lellis da oggi in esclusiva su Mediaset Play e Witty TV… - Luca_zone : RT @davidemaggio: BOOM! #Giortì: il docureality con Gemma Galgani e Giulia De Lellis da oggi in esclusiva su Mediaset Play e Witty TV http… - davidemaggio : BOOM! #Giortì: il docureality con Gemma Galgani e Giulia De Lellis da oggi in esclusiva su Mediaset Play e Witty TV - fabiofabbretti : RT @davidemaggio: Stasera in diretta su Instagram, tra le altre cose... qualche anticipazione su #Giortì e un #BOOM. Praticamente una bom… -