Bollettino Coronavirus del 24 Dicembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 24 dicembre 2020) In data 24l’incremento nazionale dei casi è +0,95% (ieri +0,73%) con 2.009.317 contagiati totali, 1.344.785 dimissioni/guarigioni (+22.718) e 70.900 deceduti (+505); 593.632 infezioni in corso (-5.184). Elaborati 193.777 tamponi totali (ieri 175.364) con 77.185 casi testati (ieri 66.673); 18.040 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 9,30% (ieri 8,28% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 23,37% (ieri 21,78% – target 3%). Ricoverati con sintomi -476 (24.070); terapie intensive -35 (2.589) con 149 nuovi ingressi del giorno (manca il dato della Campania, non comunicato). Nuovi casi soprattutto in: Veneto 3.837; Lombardia 2.656; Emilia Romagna 1.692; Lazio 1.519; Puglia 1.458; Campania 1.156; Piemonte 1.057. In Lombardia curva +0,57% (ieri +0,46%) con 32.294 tamponi totali (ieri 32.926) e 10.934 nuovi casi testati (ieri 10.232): ...