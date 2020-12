Bollettino coronavirus 24 dicembre, i primi dati: l’aggiornamento alle 17 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Bollettino del ministero della Salute di oggi 24 dicembre con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. I primi aggiornamenti dalle Regioni. I primi aggiornamenti riguardanti l’epidemia di oggi, 24 dicembre. Il virus in Veneto Il numero dei positivi è cresciuto in Veneto nelle ultime 24 ore di 3.837 unità, dato che porta L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ildel ministero della Salute di oggi 24con iriguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Iaggiornamenti dRegioni. Iaggiornamenti riguardanti l’epidemia di oggi, 24. Il virus in Veneto Il numero dei positivi è cresciuto in Veneto nelle ultime 24 ore di 3.837 unità, dato che porta L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 23 dicembre: 14.522 nuovi casi e 553 morti. Superate le 70mila vittime dall'iniz… - vaticannews_it : #23dicembre #Iraq Al via il “Centro della speranza” in aiuto dei cristiani sfollati #MiddleEast Nasce 'Momentum', b… - Corriere : In Italia 14.522 nuovi casi e 553 morti. Superate le 70 mila vittime dall’inizio della ... - We_Pesaro : RT @vivereurbino: Bollettino coronavirus, 415 nuovi casi oggi in regione, 129 quelli da Pesaro-Urbino - TgrVeneto : #Coronavirus #Veneto: dati #24dicembre - Il bollettino emesso da Regione e Azienda Zero. #IoSeguoTgr -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino coronavirus Coronavirus Marche bollettino Covid 24 dicembre: i dati di oggi il Resto del Carlino Bollettino coronavirus 24 dicembre, i primi dati: l’aggiornamento alle 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi 24 dicembre con i dati riguardanti l'epidemia di Covid-19 in Italia.

Bollettino Veneto oggi: morti, contagi e guariti di giovedì 24 dicembre

Ecco il bollettino dell’emergenza Coronavirus della Regione Veneto, con i dati aggiornati a giovedì 24 dicembre. Vigilia di Natale di analisi della curva epidemiologica per il Veneto, uno dei territor ...

Il bollettino del ministero della Salute di oggi 24 dicembre con i dati riguardanti l'epidemia di Covid-19 in Italia.Ecco il bollettino dell’emergenza Coronavirus della Regione Veneto, con i dati aggiornati a giovedì 24 dicembre. Vigilia di Natale di analisi della curva epidemiologica per il Veneto, uno dei territor ...