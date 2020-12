Bollettino coronavirus 24 dicembre | 18 040 positivi | 505 vittime

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Ildel ministero della Salute di oggi 24con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Ildel ministero della Salute di oggi 24, dichiara 18.040 nuovi contagi e 505 decessi. Con i 18.040delle ultime 24 ore in Italia sono stati superati i due milioni di casi registrati L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Meta_Magazine : #coronavirus, bollettino della Regione Lazio del 24 Dicembre - rasbe : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 24 dicembre: 18.040 nuovi casi e 505 morti - occhio_notizie : Covid, il bollettino di oggi 24 dicembre: 18.040 nuovi casi e 505 decessi - AAndreafusco1 : RT @tuttonapoli: Coronavirus, il bollettino della Campania: 1.156 positivi su oltre 20mila tamponi - RedRector : Coronavirus, il bollettino di oggi 24 dicembre:18.040 nuovi casi. Le vittime sono 505. Ieri 14.522 nuovi casi con… -

CATANIA - Ancora tanti contagi e tanti morti per il coronavirus in Sicilia. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, in Sicilia nelle ultime 24 ore ci sono stati 853 nuovi casi e altri ...Covid-19, ecco il nuovo aggiornamento nazionale. Registrato un aumento di contagi rispetto a ieri ma meno morti. Ecco i nuovi dati Come ogni giorno, torna anche oggi l’appuntamento quotidiano di con i ...