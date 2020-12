Birindelli analizza la Juventus | “Il gruppo deve ritrovarsi Dybala? Se non rinnovasse prenderei Gomez”

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Laha chiuso il 2020 con una pesantissima sconfitta interna con la Fiorentina, scivolando addirittura a -10 dalla vetta presidiata dal Milan. L’ex terzino bianconero, Alessandro, intervistato a ‘Radio Sportiva, ha cercato dire il momento della squadra guidata da Andrea Pirlo: “Laha dimostrato di saper giocare e di poter esprimere un buon ritmo, ma c’è l’impressione che, mollando di un centimetro, possa andare in difficoltà e faticare a raddrizzare delle partite storte. Conta molto l’aspetto motivazionale e come affronti una partita. Non posso accettare di vedere prima prestazioni come quella di Barcellona o quella di Parma e poi altre in cui la squadra è completamente scarica. Ile capire il perché di questi ...