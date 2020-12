Benevento, che difesa: la meno battuta delle ultime 7 giornate (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Benevento di Pippi Inzaghi ha la difesa meno battuta del campionato nelle ultime sette giornate Il Benevento di Pippo Inzaghi continua a volare e la zona retrocessione sembra ormai un miraggio. Dalla pesante sconfitta contro lo Spezia, i giallorossi hanno cambiato marcia arrivando addirittura a ridosso della zona retrocessione. Nelle ultime sette partite, i sanniti hanno conquistato ben 12 punti con 7 gol segnati e appena 3 subiti. Tre vittorie, tre pareggi una sola sconfitta, quella di Sassuolo. E nella classifica delle migliori difese in queste ultime sette giornate, il Benevento è addirittura al primo posto in Serie A. Ecco la graduatoria al completo: Benevento ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ildi Pippi Inzaghi ha ladel campionato nellesetteIldi Pippo Inzaghi continua a volare e la zona retrocessione sembra ormai un miraggio. Dalla pesante sconfitta contro lo Spezia, i giallorossi hanno cambiato marcia arrivando addirittura a ridosso della zona retrocessione. Nellesette partite, i sanniti hanno conquistato ben 12 punti con 7 gol segnati e appena 3 subiti. Tre vittorie, tre pareggi una sola sconfitta, quella di Sassuolo. E nella classificamigliori difese in questesette, ilè addirittura al primo posto in Serie A. Ecco la graduatoria al completo:...

galva100 : @DalotDiogo Grazie. Auguri. Ti auguro di sfondare. Non esagerare che a Benevento giochi! Scusa ma siamo in missione ormai ?? - carlossartori19 : RT @Solocarmen1: Stamattina a Benevento pareva una vigilia di Natale quasi normale. Gente in giro, sorrisi e perfino qualche ragazzo che br… - CMastroff : @soledelsud_ Sono di Benevento ma non l'ho mai vista sta roba.. considerando che i centri di produzione top sono il… - MarioCostanzo16 : RT @Solocarmen1: Stamattina a Benevento pareva una vigilia di Natale quasi normale. Gente in giro, sorrisi e perfino qualche ragazzo che br… - Giacapiana : @DalotDiogo Dai che a Benevento la metti tu. Auguri ???? -