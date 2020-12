Benevento, altro gol per Letizia: “Il segreto? Gli insegnamenti di… mio fratello” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ai microfoni di OttoChannel è intervenuto il difensore del Benevento Gaetano Letizia, protagonista del successo delle Streghe contro l'Udinese alla Dacia Arena, e autore di un altro gol importante dopo quello segnato anche alla Juventus.Letizia: campionato e segreto"Come ho fatto a fare un gol così? Ci ho provato e mi è andata bene, ma quello che conta è il risultato della squadra", ha esordito Letizia che però poi ha ammesso: "Certamente è stato un bel gol. Sono insegnamenti di mio fratello che, da attaccante, sa sempre darmi i consigli giusti. Quando c'è poco spazio bisogna buttare la palla sotto la traversa, voglio dedicare la rete alla sua compagna che è in dolce attesa. Ci godremo le vacanze con un grande sorriso, per me è stato un 2020 ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ai microfoni di OttoChannel è intervenuto il difensore delGaetano, protagonista del successo delle Streghe contro l'Udinese alla Dacia Arena, e autore di ungol importante dopo quello segnato anche alla Juventus.: campionato e"Come ho fatto a fare un gol così? Ci ho provato e mi è andata bene, ma quello che conta è il risultato della squadra", ha esorditoche però poi ha ammesso: "Certamente è stato un bel gol. Sonodi mioche, da attaccante, sa sempre darmi i consigli giusti. Quando c'è poco spazio bisogna buttare la palla sotto la traversa, voglio dedicare la rete alla sua compagna che è in dolce attesa. Ci godremo le vacanze con un grande sorriso, per me è stato un 2020 ...

