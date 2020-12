motosprint : #Bendsneyder cambia idea: alla #Supersport preferisce la #Moto2 - dianatamantini : MOTO2 - Bo Bendsneyder era diretto in Supersport nel 2021, ma i piani sono cambiati. È lui il secondo pilota scelto… - corsedimoto : MOTO2 - Bo #Bendsneyder era diretto in #Supersport nel 2021, ma i piani sono cambiati. È lui il secondo pilota scel… -

Ultime Notizie dalla rete : Bendsneyder cambia

Corse di Moto

Bo aveva annunciato l'ingresso nel team EAB Yamaha, invece, l'olandese ci ha ripensato e nel 2021 rimarrà nella Middle Class, approdando nel Mandalika Racing, al fianco di Thomas Luthi ...Bo Bendsneyder era diretto in Supersport nel 2021, ma i piani sono cambiati. È lui il secondo pilota scelto dal Mandalika SAG Team, rimarrà in Moto2. C’è un grande cambiamento per quanto riguarda il ...