Belotti addio al Torino?/ Rombola: "Passo sicuro, attenti all'Inter..." (esclusiva) (Di giovedì 24 dicembre 2020) Belotti addio al Torino? Intervista esclusiva all'operatore di calciomercato Antonio Rombola, che ci ha parlato della possibilità che il Gallo cambi squadra nel corso della sessione estiva. Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 24 dicembre 2020)alvistaall'operatore di calciomercato Antonio, che ci ha parlato della possibilità che il Gallo cambi squadra nel corso della sessione estiva.

murogranata : Ma come cazzo ti viene in mente di tenere Verdi, che camminava. Cosa cazzo vede mi chiedo. Togli Belotti e Lukic? A… - murogranata : Già di per sé una cordata fa ridere, ma poi offrono 55 milioni quando Cairo se dicedesse di vendere Belotti li rica… -

Ultime Notizie dalla rete : Belotti addio Belotti addio al Torino?/ Rombola: 'Passo sicuro, attenti all'Inter...' (esclusiva) Il Sussidiario.net Belotti addio al Torino?/ Rombola: “Passo sicuro, attenti all’Inter…” (esclusiva)

Il suo però potrebbe essere così l’ultimo campionato con la formazione granata se Belotti non rinnovasse il suo contratto che scade nel 2022, dunque lo scenario di calciomercato prevede un potenziale ...

Di Nardo: "Il Torino dovrebbe avere il coraggio di rifondare tutto"

Con un andamento del genere e con i problemi atavici che gli azzurri si portano dietro da dopo l’addio di Sarri, penso che si debba ... problema risieda nel gruppo storico che ormai è logoro. Belotti, ...

Il suo però potrebbe essere così l’ultimo campionato con la formazione granata se Belotti non rinnovasse il suo contratto che scade nel 2022, dunque lo scenario di calciomercato prevede un potenziale ...Con un andamento del genere e con i problemi atavici che gli azzurri si portano dietro da dopo l’addio di Sarri, penso che si debba ... problema risieda nel gruppo storico che ormai è logoro. Belotti, ...