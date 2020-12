Beautiful | anticipazioni 27 dicembre-2 gennaio | scontro Hope-Steffy

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 24 dicembre 2020)non va in vacanza e continua a tenerci compagnia anche la prossima settimana. Solo nel pomeriggio di giovedì 31e venerdì 1, la soap americana non andrà in onda. Nei prossimi episodi, vedremo in durotra, con la Forrester che non gradirà il fatto che la Logan si occupi di Douglas, ma non solo.infatti, non prenderà bene il fatto chevoglia intromettersi nel suo rapporto con Liam e per questo, le due sembreranno ancora una volta una contro l’altra. Thomas intanto, cercherà di portare dalla sua parte Zoe, continuando così il suo piano di vendetta contro Brooke., trame al 2: Thomas si allea con Zoe contro Brooke Le vicende riprenderanno dal ...