Beautiful | anticipazioni 26 dicembre | Brooke non perdona Flo

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Sabato 26nuovo appuntamento con. Il nuovo episodio ci aspetta come sempre su Canale 5 a partire dalle 13:40, dove la trama riprenderà dal momento in cui Flo si farà convincere da Shauna a dire alle Logan che è lei la donatrice misteriosa. Come la prenderannoe company? La reazione sarà di stupore e, mentre Katie avrà parole di ringraziamento per la nipote, Hope enon crederanno affatto alla buonafede di Flo. La moglie di Ridge non farà nessun passo indietro, nonostante abbia saputo che Flo ha salvato la vita a Katie. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà nella puntata di sabato., trama 26: Flo svela a Katie che è lei la donatrice In, il trapianto di rene di Katie avrà avuto successo e la donna potrà ...