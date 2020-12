Beatrice Grannò | «Sognando la musica»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Il sogno più grande che Beatrice Grannò custodisce nel cassetto è uno solo: poter unire la passione per la musica e quella per la recitazione in un unico progetto. «Mi piacerebbe tantissimo fare un film in cui interpreto una cantante» spiega Beatrice che, infatti, prima di diventare attrice, nasce ballerina e musicista. Da sempre amante dell’arte, passione che l’ha portata a trasferirsi per diversi anni a Londra prima di tornare nella sua Roma, Beatrice inaugura una carriera che attira subito l’attenzione dei critici, che l’hanno eletta come una delle giovani promesse del cinema da tenere d’occhio. Dopo il successo di DOC – Nelle tue mani, la fiction campione di ascolti di Raiuno nella quale interpreta la figlia di Luca Argentero, e Gli Indifferenti, il film di Leonardo Guerra Seragnoli sbarcato sulle piattaforme digitali a novembre, la vedremo presto in Security di Peter Chelsom, il regista di Shall We Dance?, e in Zero, la serie di Netflix ideata da Antonio Dikele Distefano e incentrata sui ragazzi di seconda generazione.