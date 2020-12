Batwoman 2 | Javicia Leslie condivide il nuovo poster

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 24 dicembre 2020) il 6 ottobre 2019debutta sulla rete statunitense The CW, entrando così a far parte ufficialmente dell’Arrowverse. pochi mesi di distanza dal debutto americano, arriva dai vertici CW la conferma il rinnovo diper la seconda stagione. Cosa ha annunciato? La star diha condiviso unprima della sua presentazione come supereroe titolare nella seconda stagione dello show. L’attrice ha postato su Instagram martedì 22 dicembre il, insieme alla didascalia: “‘Trova il tuo potere’ – Possiamo essere tutti supereroi!”. “Così difficile!” ha risposto Nafessa Williams dei Black Lightning, mentre Mehcad Brooks di Supergirl ha ...