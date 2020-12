Basket: Nba; esordio vincente Gallinari e Melli, cade Miami (Di giovedì 24 dicembre 2020) ROMA, 24 DIC - esordio vincente nella nuova stagione Nba per Danilo Gallinari e Nicolò Melli. Il primo è tra i protagonisti del successo degli Atlanta Hawks contro i Chicago Bulls (124-104), con 13 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 24 dicembre 2020) ROMA, 24 DIC -nella nuova stagioneper Daniloe Nicolò. Il primo è tra i protagonisti del successo degli Atlanta Hawks contro i Chicago Bulls (124-104), con 13 ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: Basket: Nba; esordio vincente per Gallinari e Melli, cade Miami - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket: Nba; esordio vincente per Gallinari e Melli, cade Miami - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket: Nba; esordio vincente per Gallinari e Melli, cade Miami - apetrazzuolo : Basket: Nba; esordio vincente per Gallinari e Melli, cade Miami - napolimagazine : Basket: Nba; esordio vincente per Gallinari e Melli, cade Miami -