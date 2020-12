Barcellona | Koeman | “Dobbiamo puntare al titolo | il quarto posto sarebbe un fallimento Giovani? Ecco la mia filosofia”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 24 dicembre 2020) L'ambiente blaugrana è differente rispetto agli altri, qui o vinci o puoi andare via.Così Ronald, tecnico delintervenuto in merito all'attuale momento della compagine catalana. In un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Barça Magazine, l'allenatore olandese ha voluto chiarire molteplici aspetti riguardanti l'inizio di stagione piuttosto difficoltoso di Messi e compagni, spiegando anche le motivazioni di questo rilevante declino:“Penso che alla fine abbiamo giocato per vincere partite e per vincere titoli. Non lotteremo per il, noi puntiamo al. È la mentalità che deve permanere qui, non possiamo accontentarci di un obiettivo più oneroso. È una stagione con cambiamenti. La situazione economica del club, con molte cose legate agli stipendi dei giocatori, ...