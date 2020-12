Ballardini | «Vittoria frutto della serietà | dell’umiltà e della rabbia» – VIDEO

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Davideha parlato in conferenza stampa dopo l’importantedel Genoa contro lo Spezia. Le sue parole Davideha parlato in conferenza stampa dopo l’importantedel Genoa contro lo Spezia. Le sue parole. «Questo risultato èdei ragazzi che compongono la squadra del Genoa., umiltà e tantae voglia di cambiare questo momento. Di provare di dare una svolta a questo momento poco positivo.di tutto ciò» Leggi su Calcionews24.com

Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa dopo l'importante vittoria del Genoa contro lo Spezia. Le sue parole ...Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Non ci sono più aggettivi per Davide Ballardini che stavolta si è superato con la vittoria sullo Spezia che vale doppio per la classifica ...