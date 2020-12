Babbo Natale? Un’invenzione degli Illuminati per distruggere Gesù secondo i cospirazionisti (Di giovedì 24 dicembre 2020) Babbo Natale simbolo delle festività? Non secondo alcune teorie cospirazioniste che lo identificano come Un’invenzione degli Illuminati per distruggere Gesù. Babbo Natale è per i bambini il simbolo delle festività, quell’uomo paffuto e barbuto che si cala da un camino per recapitare doni a tutti i bambini buoni. Per gli adulti si tratta solo di una favola da raccontare per alimentare la magia delle feste per convincere i figli a comportarsi bene in cambio di un dono. Proprio la funzione pedagogica di Babbo Natale ha fatto sì che questo personaggio inventato divenisse un simbolo di Natale. Come saprete Babbo Natale non ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 24 dicembre 2020)simbolo delle festività? Nonalcune teorie cospirazioniste che lo identificano comeperè per i bambini il simbolo delle festività, quell’uomo paffuto e barbuto che si cala da un camino per recapitare doni a tutti i bambini buoni. Per gli adulti si tratta solo di una favola da raccontare per alimentare la magia delle feste per convincere i figli a comportarsi bene in cambio di un dono. Proprio la funzione pedagogica diha fatto sì che questo personaggio inventato divenisse un simbolo di. Come sapretenon ...

NetflixIT : Desiderio per Babbo Natale: la serie che vorrei rivedere come se fosse la prima volta è… - matteosalvinimi : #Salvini: il piano francese del #RecoveryFund è descritto in 400 pagine dettagliate, riga per riga. Pronto da agost… - GassmanGassmann : Lo faccio oggi in contro tempo. Abbiamo vissuto un anno terribile, per molti drammatico, siamo ancora in “guerra”… - carloretwitt : @OCardinal17 @Mr_Mrk1 Se ti servono le scarpe di Babbo Natale e teng io - Sombrerosss : @precioustomline Apparte che da me babbo natale nom viene da quando ho 7 anni quindi non ho problemi con i regali -