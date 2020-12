Babbo Natale segreto: trama, trailer e cast del film (Di giovedì 24 dicembre 2020) Babbo Natale segreto è il film che Tv8 offre per la sua seconda serata di oggi, giovedì 24 dicembre 2020. La pellicola è diretta da Harvey Crossland e verrà trasmessa attorno alle ore 23:20. Il titolo originale è invece On the Twelfth Day of Christmas, mentre il genere è commedia e sentimentale. La trama de Babbo Natale segreto ruota attorno a Maggie, una ragazza che ama le festività natalizie. Quando scoprirà che l’amico Mitch non ama più il Natale, deciderà di fargli cambiare idea a ogni costo. La sua missione si trasformerà presto in qualcosa di più. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer originale e il cast completo. Babbo Natale ... Leggi su giornal (Di giovedì 24 dicembre 2020)è ilche Tv8 offre per la sua seconda serata di oggi, giovedì 24 dicembre 2020. La pellicola è diretta da Harvey Crossland e verrà trasmessa attorno alle ore 23:20. Il titolo originale è invece On the Twelfth Day of Christmas, mentre il genere è commedia e sentimentale. Laderuota attorno a Maggie, una ragazza che ama le festività natalizie. Quando scoprirà che l’amico Mitch non ama più il, deciderà di fargli cambiare idea a ogni costo. La sua missione si trasformerà presto in qualcosa di più. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, iloriginale e ilcompleto....

NetflixIT : Desiderio per Babbo Natale: la serie che vorrei rivedere come se fosse la prima volta è… - matteosalvinimi : #Salvini: il piano francese del #RecoveryFund è descritto in 400 pagine dettagliate, riga per riga. Pronto da agost… - chetempochefa : 'Bambini, non c'è niente di cui dovete preoccuparvi. Non molto tempo fa ho fatto un viaggio al Polo Nord. Sono anda… - Feffer_One : Ora spengo PC e CELL e vado sotto il piumone, sperando che Morfeo arrivi presto...non vorrei mai che Babbo Natale m… - MassyAsR71 : “Caro babbo natale, ti informo che non sono io il cattivo, sono gli altri che fingono di essere buoni Buon Natale??… -

Ultime Notizie dalla rete : Babbo Natale Babbo Natale ha lasciato il Polo Nord, ecco come seguirne il viaggio Sky Tg24 Angela, Infermiera: “cosa vorrei da Babbo Natale? Non fare più l’OSS, ma la Professionista Sanitaria”.

La lettera di Angela riapre la discussione sul ruolo degli Infermieri nelle RSA: "qui ci fanno fare gli OSS, altro che Professionisti Sanitari; a Babbo Natale ...

Babbo Natale segreto: trama, trailer e cast del film

Babbo Natale segreto è il film che Tv8 offre per la sua seconda serata di oggi, giovedì 24 dicembre 2020. La pellicola è diretta da Harvey Crossland e verrà trasmessa attorno alle ore 23:20. Il titolo ...

La lettera di Angela riapre la discussione sul ruolo degli Infermieri nelle RSA: "qui ci fanno fare gli OSS, altro che Professionisti Sanitari; a Babbo Natale ...Babbo Natale segreto è il film che Tv8 offre per la sua seconda serata di oggi, giovedì 24 dicembre 2020. La pellicola è diretta da Harvey Crossland e verrà trasmessa attorno alle ore 23:20. Il titolo ...