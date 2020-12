Azzolina: a Natale seguiamo le indicazioni. Tutti insieme proteggiamo la scuola (Di giovedì 24 dicembre 2020) "In questi mesi le nostre bambine e i nostri bambini hanno dato un grande esempio, dimostrando una straordinaria maturità nel rispettare le regole. Hanno protetto loro stessi, le loro famiglie e anche la scuola. Facciamolo anche noi! A Natale, e durante le Feste, seguiamo le indicazioni di legge previste. Tutti insieme #proteggiamolascuola!". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 24 dicembre 2020) "In questi mesi le nostre bambine e i nostri bambini hanno dato un grande esempio, dimostrando una straordinaria maturità nel rispettare le regole. Hanno protetto loro stessi, le loro famiglie e anche la. Facciamolo anche noi! A, e durante le Feste,ledi legge previste.la!". L'articolo .

NicolaPorro : Il Natale è andato, anche se ci era stato promesso il contrario. Ma il vero guaio è un altro: la scuola. Tanto che… - orizzontescuola : Azzolina: a Natale seguiamo le indicazioni. Tutti insieme proteggiamo la scuola - TecnicaScuola : Festività di Natale, Azzolina teme che gli adulti non rispettino le regole anti-Covid: fate come i vostri figli! -… - TecnicaScuola : Festività di Natale, Azzolina teme che gli adulti non rispettino le regole anti-Covid: fate come i vostri figli! -… - GerardoCasiello : @AzzolinaLucia W la #scuola #italiana #composizione #collettiva #testo e #melodia degli #alunni della #2D #prof… -