"Avevo previsto il Covid". Oroscopo 2021, la profezia di Branko: ecco per quale segno l'incubo è destinato a raddoppiare (Di giovedì 24 dicembre 2020) Arriva il 2021, tempo di Oroscopo. Dopo un disastroso 2020 si spera che le cose vadano meglio. E tra chi scruta stelle e segni zodiacali ecco Branko, il quale ha recentemente ricordato come "fu esatta la mia profezia sui disastri del 2020, questo è l'anno del maestrale". Che significa? Che il 2021, secondo Branko, sarà segnato da un nuovo decennio: le stelle indicano che dovrebbe essere pieno di opportunità per tutti i segni dello zodiaco. Dunque, ecco segno per segno le previsioni di Branko Ariete Si prevede un anno ricco di eventi. Ogni situazione deve essere affrontata con creatività e molte opportunità arriveranno nella tua vita. In salute ci saranno alcuni dolori muscolari ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Arriva il, tempo di. Dopo un disastroso 2020 si spera che le cose vadano meglio. E tra chi scruta stelle e segni zodiacali, ilha recentemente ricordato come "fu esatta la miasui disastri del 2020, questo è l'anno del maestrale". Che significa? Che il, secondo, sarà segnato da un nuovo decennio: le stelle indicano che dovrebbe essere pieno di opportunità per tutti i segni dello zodiaco. Dunque,perle previsioni diAriete Si prevede un anno ricco di eventi. Ogni situazione deve essere affrontata con creatività e molte opportunità arriveranno nella tua vita. In salute ci saranno alcuni dolori muscolari ...

