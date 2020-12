Autocertificazione Natale: ecco il pdf da scaricare per muoversi da oggi in zona rossa (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’Italia va in lockdown per le festività natalizie. Da oggi giovedì 24 dicembre scattano le misure della zona rossa lungo tutto il territorio nazionale con le stringenti misure di contenimento per la pandemia. Per gli spostamenti tra comuni ma anche all’interno del proprio comune di residenza sarà necessaria l’Autocertificazione. Trattasi del ben noto documento che attesta la motivazione del proprio spostamento da casa, pur nel rispetto della privacy. Qui sotto il modulo pdf da scaricare e da compilare ricordando che è sempre possibile riceverlo anche dalle forze dell’ordine in caso di controllo. CLICCA QUI PER STAMPARE L’Autocertificazione SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’Italia va in lockdown per le festività natalizie. Dagiovedì 24 dicembre scattano le misure dellalungo tutto il territorio nazionale con le stringenti misure di contenimento per la pandemia. Per gli spostamenti tra comuni ma anche all’interno del proprio comune di residenza sarà necessaria l’. Trattasi del ben noto documento che attesta la motivazione del proprio spostamento da casa, pur nel rispetto della privacy. Qui sotto il modulo pdf dae da compilare ricordando che è sempre possibile riceverlo anche dalle forze dell’ordine in caso di controllo. CLICCA QUI PER STAMPARE L’SportFace.

