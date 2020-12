Aurora Ramazzotti, struggente dedica a Goffredo/ "Ho capito di essere innamorata..." (Di giovedì 24 dicembre 2020) Aurora Ramazzotti si lascia andare ad una struggente dedica d'amore per il fidanzato Goffredo Cerza: "Quando ho capito di essere innamorata...". Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 24 dicembre 2020)si lascia andare ad unad'amore per il fidanzatoCerza: "Quando hodi...".

zazoomblog : Aurora Ramazzotti e la dedica al fidanzato Goffredo Cerza: Quando ho capito di essere innamorata - #Aurora… - zazoomblog : Aurora Ramazzotti e la dedica al fidanzato Goffredo Cerza: «Quando ho capito di essere innamorata» - #Aurora… - leggoit : Aurora Ramazzotti e la dedica al fidanzato Goffredo Cerza: «Quando ho capito di essere innamorata» - SofyPiccinini : RT @lau_rinette: Tutti cantano Ramazzotti. *tommy va a piangere in un angolino perche non parla con aurora da mesi* #gfvip - lau_rinette : Tutti cantano Ramazzotti. *tommy va a piangere in un angolino perche non parla con aurora da mesi* #gfvip -