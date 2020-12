Aurora Ramazzotti in crisi? ‘L’ansia della figlia di Michelle (Di giovedì 24 dicembre 2020) La meravigliosa figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, Aurora, si mostra su Instagram con gli occhi lucidi in uno scatto: il motivo colpisce Aurora Ramazzotti (fonte foto: Instagram, @ therealAuroragram)Non smette di tener compagnia e allietare le giornate dei suoi tantissimi fan e follower su Instagram, la straordinaria ed amatissima Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che si mostra in questa occasione in una foto davvero particolare. Aurora è sempre più attiva e seguita sui social network come Instagram, la piattaforma su cui gode di un incredibile consenso e dove costantemente riceve messaggi d’affetto e ... Leggi su chenews (Di giovedì 24 dicembre 2020) La meravigliosadiHunziker ed Eros, si mostra su Instagram con gli occhi lucidi in uno scatto: il motivo colpisce(fonte foto: Instagram, @ therealgram)Non smette di tener compagnia e allietare le giornate dei suoi tantissimi fan e follower su Instagram, la straordinaria ed amatissima, ladiHunziker ed Eros, che si mostra in questa occasione in una foto davvero particolare.è sempre più attiva e seguita sui social network come Instagram, la piattaforma su cui gode di un incredibile consenso e dove costantemente riceve messaggi d’affetto e ...

SofyPiccinini : RT @lau_rinette: Tutti cantano Ramazzotti. *tommy va a piangere in un angolino perche non parla con aurora da mesi* #gfvip - lau_rinette : Tutti cantano Ramazzotti. *tommy va a piangere in un angolino perche non parla con aurora da mesi* #gfvip - PasqualeMarro : Aurora Ramazzotti, accuse pesantissime sui social - lestrange_mia : @hollandscurls_ Ma sei Aurora Ramazzotti aiutoo - rsptorino : Eros Ramazzotti - L'aurora -

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazzotti Aurora Ramazzotti “prima del dimagrimento” e non c’è “neanche un buco” – FOTO Yeslife Aurora Ramazzotti, la dedica d’amore è struggente

Aurora Ramazzotti, primogenita di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker, ha deciso di condividere sul social una struggente dedica d’amore scritta quando ha capito di amare veramente il fidanzato ...

Aurora Ramazzotti presa di mira da hater: “Ridicola”. Arriva la replica

Aurora Ramazzotti insultata da hater, la figlia di Michelle Hunziker pubblica il messaggio e risponde a tono: "Siamo alla frutta".

Aurora Ramazzotti, primogenita di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker, ha deciso di condividere sul social una struggente dedica d’amore scritta quando ha capito di amare veramente il fidanzato ...Aurora Ramazzotti insultata da hater, la figlia di Michelle Hunziker pubblica il messaggio e risponde a tono: "Siamo alla frutta".