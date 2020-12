Auguri dei Carabinieri alla casa famiglia di Agropoli (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAgropoli (Sa) – 24 dicembre 2020. Nel giorno della vigilia di Natale i Carabinieri della Stazione di Agropoli hanno fatto gli Auguri ai bambini del Centro Educativo “Il Germoglio” di Agropoli attraverso il dono di alcuni oggetti dal significato profondo: quaderni, penne, colori, gadget scolastici vari, insieme a panettoni e dolci tipici del periodo. Il tutto sponsorizzato dalla generosità dei Carabinieri, per dimostrare la vicinanza in questo momento difficile e rendere il Natale degli 8 piccoli ospiti ancora più festoso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – 24 dicembre 2020. Nel giorno della vigilia di Natale idella Stazione dihanno fatto gliai bambini del Centro Educativo “Il Germoglio” diattraverso il dono di alcuni oggetti dal significato profondo: quaderni, penne, colori, gadget scolastici vari, insieme a panettoni e dolci tipici del periodo. Il tutto sponsorizzato dgenerosità dei, per dimostrare la vicinanza in questo momento difficile e rendere il Natale degli 8 piccoli ospiti ancora più festoso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

lucasofri : C'è qualche metafora in una società che produce e invia per giorni milioni di generici messaggi di auguri natalizi… - GiuseppeConteIT : Auguri, Papa Francesco. Seguiamo con il massimo rispetto il tuo impegno per una Chiesa di “prossimità”, sempre cost… - Inter : ?? | AUGURI Buon compleanno Presidente! I migliori auguri da parte del Club e dei tifosi ???? - antoniopizzo : @f_bartoloni Sì, lo stile è quello. Un meraviglioso miscuglio di superdramma, uomini d'onore tutti d'un pezzo e idi… - blade_runner68 : @AndreaRubi2019 Da quando non ci sono più i miei genitori, il Natale porta sempre tanta malinconia. Ricordo quando… -

Ultime Notizie dalla rete : Auguri dei Natale 2020: le cartoline di auguri dei reali europei Io Donna Montefalcone-Scuola: tra distanze e mascherine, arriva Babbo Natale. Alunni entusiasti.

3' di lettura 24/12/2020 - Le Amministrazioni e le Pro Loco di Smerillo e Montefalcone unite per augurare buone feste agli studenti. Consegna dei regali a tutte le classi della materna, elementare e m ...

Ainett Stephens, vigilia bollente: la gonna è trasparente -FOTO

Una vigilia di Natale fatta di trasparenze per la bellissima Ainett Stephens, che con la sua gonna infiamma il popolo dei social ...

3' di lettura 24/12/2020 - Le Amministrazioni e le Pro Loco di Smerillo e Montefalcone unite per augurare buone feste agli studenti. Consegna dei regali a tutte le classi della materna, elementare e m ...Una vigilia di Natale fatta di trasparenze per la bellissima Ainett Stephens, che con la sua gonna infiamma il popolo dei social ...