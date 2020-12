Atletica | il pagellone 2020 | quanti voti alti! Fabbri | Iapichino | Bogliolo e Crippa su tutti

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 dicembre 2020) MARCELL JACOBS 7: Stagione in linea con le aspettative. E’ stato a lungo il migliore italiano sui 100 con 10”11 fatto segnare a Turku ma ha pagato dazio quando si è trovato spalla a spalla con Filippo Tortu, perdendo gli scontri diretti anche su tempi più alti del personale stagionale. Si è preso anche il titolo tricolore. Non era certo questa la stagione della verità per lui. FILIPPO TORTU 7: Stagione in crescendo per il finalista mondiale a Doha. Il 10”07 di Bellinzona e il 10”09 con cui ha chiuso due giorni dopo a settembre la sua stagione sono tempi di assoluta eccellenza in una annata in cui nonhanno spinto a fondo con la preparazione, lui compreso. Quando ha gareggiato due volte nella stessa giornata si è sempre fatto trovare pronto quando serviva e questa è una buona notizia in vista delle grandi manifestazioni. FAUSTO DESALU 7: Non sono tanti gli azzurri ...