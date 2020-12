Aston Villa-Crystal Palace Boxing Day | ore 16 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Grande stagione quella della formazione guidata da Dean Smith per il momento. Nono posto con 22 punti in 12 partite, a sole tre lunghezze dal Tottenham, per esempio, che ne ha giocate 14. Non è alPark però che ins hanno costruito la loro classifica visto che ben 15 punti sono arrivati in InfoBetting: Scommesse Sportive e