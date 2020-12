Ascolti TV | Mercoledì 23 dicembre 2020. In 3,4 milioni per l’esordio di Fratelli Caputo (14.8%). Vince Ulisse in replica (15.9%), male Le Iene (4.8%), disastro Tv8 (0.4%) (Di giovedì 24 dicembre 2020) Fratelli Caputo Nella serata di ieri, Mercoledì 23 dicembre 2020, su Rai1 la replica di Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha conquistato 3.732.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 la prima puntata di Fratelli Caputo ha incollato davanti al video 3.385.000 spettatori con uno share del 14.8%. Su Rai2 Alla ricerca di Nemo ha interessato 1.475.000 spettatori (5.8%). Su Italia1 Le Iene presentano: L’incredibile viaggio di Marika ha raccolto 1.131.000 spettatori pari al 4.8% (anteprima a 878.000 e il 3.3%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 1.897.000 spettatori con l’8.3% (presentazione a 1.388.000 e il 5.3%). Su Rete4 Stasera Italia News Speciale totalizza un a.m. di 749.000 spettatori (3.2%). Su ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 24 dicembre 2020)Nella serata di ieri,23, su Rai1 ladi– Il Piacere della Scoperta ha conquistato 3.732.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 la prima puntata diha incollato davanti al video 3.385.000 spettatori con uno share del 14.8%. Su Rai2 Alla ricerca di Nemo ha interessato 1.475.000 spettatori (5.8%). Su Italia1 Lepresentano: L’incredibile viaggio di Marika ha raccolto 1.131.000 spettatori pari al 4.8% (anteprima a 878.000 e il 3.3%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 1.897.000 spettatori con l’8.3% (presentazione a 1.388.000 e il 5.3%). Su Rete4 Stasera Italia News Speciale totalizza un a.m. di 749.000 spettatori (3.2%). Su ...

